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Spor

Fatih Terim'den Caner Erkin açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone maçının ardından Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin ile ilgilenmediklerini açıkladı.

5 Ağustos 2021 Perşembe 23:57 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 23:57
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Caner Erkin ile ilgili konuştu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Terim, milli oyuncunun planlarında olmadığını açıkladı.

'ÜÇ SOL BEKİMİZ VAR'

Caner'in Milli Takım'dan oyuncusu olduğunu hatırlatan tecrübeli futbol adamı, "Van Aanholt, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir olmak üzere üç sol bekimiz var, Caner Erkin konusunda şu anda bir tasarrufumuz yok." diye konuştu.

Galatasaray'ın Eylül 2009'da CSKA Moskova'dan 400 bin Euro karşılığında kiraladığı Caner, Sarı Kırmızlı ekipte çıktığı 30 maçta 3 gol, 4 asistle skora katkı sağlamıştı.

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