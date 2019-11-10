Fatih Terim’den dört yıldıza altın makas

Aslan’ın hocası takımını 3’lü savunma ile sahaya sürerken, Ahmet Çalık’a defansta, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir’e orta sahada, Adem Büyük’e ise forvette görev verdi. Cim-Bom’da topuğundan sakatlandığı açıklanan Belhanda ise önceki gün Gaziantep’ten İstanbul’a gönderilmişti.