Fatih Terim’den dört yıldıza altın makas
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçında as oyuncularından Nagatomo, Nzonzi, Seri ve Babel’i yedek soyundurdu.
- Star Spor
Aslan’ın hocası takımını 3’lü savunma ile sahaya sürerken, Ahmet Çalık’a defansta, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir’e orta sahada, Adem Büyük’e ise forvette görev verdi. Cim-Bom’da topuğundan sakatlandığı açıklanan Belhanda ise önceki gün Gaziantep’ten İstanbul’a gönderilmişti.
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