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Spor

Fatih Terim'den Emin Bayram ve Lemina sürprizi

Gaziantep FK maçı öncesi Galatasaray'daki eksik oyuncuların fazlalığı Teknik Direktör Fatih Terim'i özellikle savunmada yeni arayışlara itti. Tecrübeli teknik adamın, sarı kırmızılı takımın defans göbeğini Lemina - Emin Bayram ikilisinden oluşturması bekleniyor.

DHA20 Haziran 2020 Cumartesi 13:45 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 13:45
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Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında şok bir mağlubiyet alan ve birçok kayıp veren sarı-kırmızılılarda mutlak parola galibiyet. Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemeyen Galatasaray'da ayağı kırılan ve ameliyat olan kaleci Fernando Muslera, sarı kart cezalısı Ryan Donk, kırmızı kart cezalısı Adem Büyük, sakatlığı devam eden Marcao forma giyemeyecek. Galatasaray'da Florin Andone de sezonu kapatırken teknik direktör Fatih Terim'in kadro seçimi merakla bekleniyor.

EMİN BAYRAM PLANI

Galatasaray'da Donk, Marcao gibi isimlerin yokluğunda Fatih Terim, Lemina'yı stoper bölgesine çekmeyi planlarken, tecrübeli teknik adam yanında Rize performansından memnun kalmadığı Ahmet Çalık'ın yerine genç Emin'i oynatmaya daha yakın. Antrenmanlarda genç Emin, Falcao'nun karşısında denenirken, Terim genç futbolcu hakkındaki son kararı bugünkü antrenmandan sonra verecek.

FALCAO TEK BAŞINA

Adem Büyük ve Andone'nin yokluğunda Radamel Falcao, santrfor bölgesinde tek başına kaldı. Kolombiyalı futbolcu Gaziantep maçında sarı-kırmızıların en büyük gol beklentisi olacak. Muhtemel 11 şöyle:

Okan - Mariano, Lemina, Emin, Saracchi - Ömer, Seri -Feghouli, Belhanda, Onyekuru - Falcao

ÜÇ FUTBOLCU KART CEZASI SINIRINDA

Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. Haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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