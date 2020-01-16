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Spor

Fatih Terim'den Falcao talimatı

Kamp süresi boyunca yapılan antrenmanlarda kanatlarda forma giyen oyunculara sık sık ortalar yaptıran Terim'in Radamel Falcao'nun ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturulmasını istiyor.

16.01.2020  15:33 - Güncelleme: 16.01.2020  15:33

İlk yarıda oynayabildiği maçlarda beklentilerin çok altında topla buluşan Kolombiyalı forvetin de kampı Galatasaray'la beraber geçirdiği için takıma daha fazla alıştığı dikkatlerden kaçmadı.

TERİM'İN YENİ SİLAHI OLACAK

Rakibi önde karşılayan ve topun kontrolünü elinde bulunduran bir orta saha planlayan Fatih Terim, Mario Lemina'ya çok güveniyor. Kamptaki istekli ve neşeli görüntüsü ile ön plana çıkan Gabonlu oyuncu fizik olarak da toparlamayı başardı. Lemina'ya özellikle sakatlık önleyici idmanlar yaptırılırken gösterdiği performans herkesi umutlandırdı.

(Takvim)

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