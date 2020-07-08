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Spor

Fatih Terim'den futbolcularına sert uyarı

Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Teknik Direktör Fatih Terim'den futbolcularına uyarı geldi. İşte Terim'in sarı kırmızılı futbolculara yaptığı konuşma...

08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:14 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:14
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Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularının kulağını çekti. Öğrencileriyle bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, “Bir an önce toparlanmalıyız. Kaç haftadır galibiyet alamıyoruz. Avrupa hedefine sarılmalıyız. Buna ulaşabilmek için de kalan 4 maçımızı kazanmalıyız. Yaşanan kötü dönemi Alanyaspor maçıyla birlikte geride bırakmalıyız” dedi. 

Avrupa hedefi için takımdaki herkesin maksimum çaba göstermesi gerektiğinin de altını çizen İmparator, “Sahada olan ya da olmayan herkes terinin son damlasına kadar mücadele edecek” ifadelerini kullandı.

Akşam

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