  • Fatih Terim'den Galatasaray ve UEFA Kupası açıklaması
Fatih Terim'den Galatasaray ve UEFA Kupası açıklaması

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, UEFA Kupası'nın Galatasaray'ın sahadaki kimliğini yansıtan önemli bir sembol olduğunu ifade etti. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı kulübün dünya genelindeki güçlü taraftar yapısına da dikkat çekti.

21 Nisan 2026 Salı 01:45
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, konuk olduğu 1905 GSYİAD'ın kuruluşunun 25. yılı için çekilen belgesel filminde açıklamalarda bulundu.

UEFA Kupası şampiyonluğu ile ilgili Terim, "UEFA Kupası, Galatasaray DNA'sının sahada vücut bulduğu bir sembol" sözlerini dile getirdi.

Fatih Terim son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye'nin veya dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka bir Galatasaraylıyla karşılaşırsınız. Bunlar kulübüne sadakatle bağlı olan milyonlarca insandan ibaret. Dolayısıyla fikir üretmek ve Galatasaray'a destek vermek için hep hazır olan kişilerin bir araya gelmesi çok önemli."

