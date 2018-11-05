Fatih Terim'den Garry Rodrigues ve Ömer Bayram'a kesik Galatasaray, yarın Schalke karşısına farklı bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Fatih Terim, Ömer Bayram’ın yanı sıra formsuz Rodrigues’i kulübeye çekmeyi düşünürken, sol bekte Linnes oynayacak. Feghouli de 11’e göz kırpıyor.