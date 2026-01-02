Galatasaray, kulübün efsane isimlerinden Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta cenaze töreni düzenledi.

Törene Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak ve İbrahim Hatipoğlu gibi önemli isimler katıldı.

Fatih Terim, Özdenak'ın hayatı boyunca şen bir insan olduğunu ve Galatasaray'ın önemli figürlerinden biri olduğunu vurgularken, "Önce Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine de taziye ve başsağlığı diliyorum.

51 senemiz bir arada geçti. Galatasaray'ın önemli figürlerinden ve efsanlerinden birisiydi. Daima şen bir insandı, onu hep öyle hatırlayacağız. Birlikte çok şey yaşadık ama daha da önemlisi, çok telefonlaşmazdık ama bir hafta önce beni aradı. Konuştuk. Demek ki bize Allah ısmarladık diyormuş." ifadelerini kullandı.

Gökmen Özdenak'ın Galatasaray tarihinde yerini aldığını dile getiren Terim, "Hastaneye gittiğimizde de doktor çok ümitli konuşmamıştı. Güzel bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin.

Akılda sadece doğum ve ölüm tarihi kalıyor buraya baktığınızda ama Galatasaray'ın önemli bir efsanesi diye düşünüyorum kendisi....

İnanıyorum ki büyük kulüpler daima sembolleriyle, büyük figürleriyle ayakta kalır ve daha da büyürler. Gökmen de Türk futbol ve Galatasaray tarihindeki yerini aldı. Türk futbolu için önemli kayıplardan biri diye düşünüyorum." dedi.

Abdürrahim Albayrak, çocukluğundan beri Gökmen Özdenak'ı tanıdığını ve kulübe yaptığı katkıları anlattı:

"Çocukluğumuzda Gökmen Özdenak ile büyüdük. Oğlumun ismini de Yasin koymuştum Yasin mi, Gökmen mi diye düşünmüştüm. Şirkete gelirdi. Sohbet ederdik. Galatasaray için düşüncelerini söylerdi. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin."

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ise Gökmen Özdenak için, "Hepimiz çok üzgünüz. Çok ani ve genç bir kayıp. Bir döneme damga vuran biri. Yaşı ne olursa olsun tüm Galatasaraylılar onu bilir. Bugün onu uğurluyoruz. Üzgünüz. Galatasaray'a gelen her oyuncu, taraftarlar, onu unutulmaz efsaneler arasında hep hatırlayacaklardır." ifadelerini kullandı.