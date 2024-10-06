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Spor

Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü! ''Türünün tek örneği''

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, İtalya Serie A'da oynanacak Fiorentina - Milan maçı öncesi İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam Serie A'da forma giyen milli futbolcular Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu ve Hakan için 'Türünün tek örneği olan bir futbolcu, her şeyi nasıl iyi yapabileceğini biliyor' dedi. İşte detaylar...

6 Ekim 2024 Pazar 13:23 - Güncelleme:
Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü! ''Türünün tek örneği''
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Fatih Terim, İtalya Serie A'da oynanacak Fiorentina - Milan karşılaşması öncesi La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

"HİÇ KAYBETMEDİM"

Fatih Terim, "Fiorentina ve Milan arasında bir maç var, Serie A'daki en sevdiğim iki takım. Fiorentina'nın başındayken Milan'ı iki kez yendim ve Milan'ın başında olduğumda Fiorentina'ya karşı oynadığım tek maçı kazandım. Yani hangi takımın başında olursam olayım, hiç kaybetmedim" sözlerini kullandı.

PAULO FONSECA SÖZLERİ

Milan'ın ligde şampiyonluk mücadelesi verebileceğini söyleyen Terim, İtalyan ekibinin teknik direktörü Paulo Fonseca için, "Onu hem bir antrenör hem de bir insan olarak çok seviyorum. Her zaman modern, ofansif futbol oynamak istediğini görebiliyorsunuz, bunu izlemek de keyifli. Ayrıca davranış ve sözlerinde de kibar biri." dedi.

"FUTBOLUN MANTIĞI AYNI"

Fonseca'nın derbi galibiyeti alamamış olsa şimdiye kadar takımdan ayrılabileceği hatırlatılan Fatih Terim, "Evet, çünkü zaman geçiyor ama futbolun mantığı hep aynı. Sabır yoktur, iyi bir teknik direktörün çalışmasına nadiren izin verirsiniz. Ama neyseki Fonseca Inter'i yendi, tıpkı benim yaptığım gibi." ifadelerini kullandı.

FIORENTINA SÖZLERİ

Milan gibi bir diğer eski takımı Fiorentina'yı da değerlendiren Fatih Terim, taraftarların Fiorentina'dan daha fazlasını beklemeleri hakkında, "Floransa'yı ve tutkusunu biliyorum. Taraftalar geçmişte birçok başarı gördü. Şu andaki yöneticilerin gerçekten iyi olduğunu garanti edebilirim. Onlarla konuşma ve planlarını dinleme şansım oldu. Fiorentina, son iki yılda üç finalde oynadı ve taraftarlar, Viola Park gibi harika bir tesisin açılışını gördü. Bu yavaş bir başlangıç mı, normal. Teknik direktör ve bu kadar çok oyuncu değiştirdiğinizde zamana ihtiyaç duyarsınız. Fiorentina'nın genel olarak iyi futbol oynadığını düşünüyorum." yorumunda bulundu.

HAKAN VE KENAN SÖZLERİ

Fatih Terim, Fiorentina - Milan karşılaşmasıyla birlikte İtalya'da forma giyen milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ı da değerlendirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU

Deneyimli teknik adam, Hakan Çalhanoğlu için, "Hakan Çalhanoğlu'nu ilk kez milli takıma ben davet ettim. Türünün tek örneği olan bir futbolcu, her şeyi nasıl iyi yapabileceğini biliyor" dedi.

KENAN YILDIZ

Terim, Kenan Yıldız için, "Kenan Yıldız çok genç ve yetenekli bir futbolcu. Açlığıyla beni şaşırtıyor. Juventus'ta solda oynuyor ve yetenekli bir futbolcuya göre çok çalışıyor. Yeteneği ve çalışma azmiyle daha da yükselecektir." diye konuştu.

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