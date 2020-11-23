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Spor

Fatih Terim'den hükmen mağlubiyet açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun görüştüğü hükmen mağlubiyet konusuyla ilgili konuştu.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:46 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 19:46
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Koronavirüse yakalanlara geçmiş olsun. Milli ara hem sakatlık hem covid açısından bize çok ağır geldi. Bu şansı alan oyuncularımın fırsatı değerlendireceğini umut ediyorum. Olaya bu açıdan bakıyorum. Bu kadar sakatımız var' diyerek haksızlık etmek istemiyorum. Onlar da umarım formayı vermemek için uğraşırlar."

"TFF BİR AN ÖNCE KARAR ALMALI"

"Şu anda kurala göre erteleme var, hükmen mağlubiyet yok. Bu düşünce var çünkü sadece 7 hafta boş. 42 hafta oynuyoruz. Haklı olarak zaman sıkıntıları var. 

TFF haklı olarak böyle bir çare arıyor. Ben onların yerinde olsam rakamı yükseltir ve gençlerin oynatırım. Ertelemenin çok fazla olamayacağını düşünecek olursak, yarın bir gün 15 gün 1 ay karantina kararı alınırsa esas sıkıntı o zaman. 

O zaman her kafadan bir ses çıkacak. Bana kalırsa şimdiden böyle bir ihtimal olursa diye harekete geçmek gerekiyor. TFF'nin bir an evvel şu şartlar altında olursa ben böyle bir karar alacağım diye açıklaması lazım."

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