A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a mağlup olarak turnuvaya veda etti. Fatih Terim, karşılaşmanın ardından kendi YouTube kanalında karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunurken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları hakkında da konuştu.

PARAGUAY MAÇI YORUMU

Terim maça ilişkin yaptığı açıklamada, "Son oynadıkları grup maçlarında Brezilya, Arjantin ve diğer Güney Amerika takımları dahil olağanüstü savunma yapmaya çalışan ve büyük çoğunluğunda gol yemeyen bir takım vardı. Rakip analizler yapılır. Nedenine gelince bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Mesele, bizim ne oynadığımızdır. Bugün artık kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Burada en önemli şey senin ne yaptığındır." dedi.

Türkiye-Paraguay maçıyla ilgili ayrıca Terim, "Maça golle başlanması, bizde duygusal bir çöküşe yol açtı. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler, kaybetse kaybetse güvenini kaybederler. Bu tarz duygusal yükler oyuncuların kafasında soru işareti bırakır. Yetenekli oyuncular rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Bu yük onlara sıkıntı verirse sahada hataya yol açabilir." açıklamasında bulundu.

TERİM'DEN HACIOSMANOĞLU'NA YANIT

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına yanıt veren Fatih Terim, "Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de böyle demek istemiştim de... Konunun içine girmek istemiyorum. Ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil, yüzde 100 doğru anlamış. Ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam de merkezindeyim." dedi.

Terim sözlerine şöyle devam etti, "Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. Geçelim buraları."

NE OLMUŞTU?

Fatih Terim, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı ilk maçın ardından kendi YouTube kanalında mücadeleyi ve turnuvayı değerlendirmişti.

Terim açıklamasında, "Dünya Kupası'nda biraz daha toleranslı, hataları görmeye, hazırlayan olalım. Öldürmeyin ya! O çocuklara, hocaya, federasyona ve orada bizi destekleyenlere moral olmamız lazım. Onlar bizim canlarımız. Üzülmeyi, sevinmeyi turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da." demişti.

Terim'in değerlendirmelerinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Şenol Hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine."