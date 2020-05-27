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Spor

Fatih Terim'den immün plazma bağışı için mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi gibi koronavirüsü (Kovid-19) atlatanlardan immün plazma bağışçısı olmaları için çağrıda bulundu.

DHA27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:22 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:22
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Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

Fatih Terim ise, çağrıda bulunduğu videoda, "İyileştim diye mücadele bitmedi. Canla, kanla, koronavirüs ile mücadeleye devam edeceğiz. Sen de bu virüse karşı zafer kazandıysan binlerce insana umut olabilirsin. Plazmanı Kızılay'a bağışla, Kızılay senin için hastanelere ulaştırsın" ifadelerini kullandı.

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