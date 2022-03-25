Fatih Terim'den kritik kongrede sürpriz hamle!

Galatasaray'da yarınki mali kongre öncesi merak edilen konulardan biri de Fatih Terim'in toplantıya katılıp katılmayacağı idi... Terim'in yarın salonda yer alacağı ve en ön sırada oturacağı öğrenildi. Fatih Terim'in kongrede konuşma yapmayı ise planlamadığı belirtildi.

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FATİH TERİM İBRA ETMEYECEK

Son dönemlerde Ahmet Ocaklı ve Rezan Epözdemir gibi kendisine yakın isimlerle sürekli toplantılar yapan Terim'in yarınki oylamada yönetimi ibra etmeyeceği belirtildi.

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ÖNCÜLÜK EDİYOR

Milliyet'in haberine göre; Fatih Terim'in yönetimin ibra olmaması konusunda birçok üye ile de temasta bulunduğu, bu konuda öncülük ettiği öğrenildi.

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AÇIK OYLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Mali kongrede oylamanın nasıl gerçekleştirileceği de büyük önem taşıyor. Geçmiş dönemde sayımda yaşanan problemler ve tartışmalar nedeniyle yapılan son kongrede kapalı oylamaya gidilmişti. Ancak bu şekilde oylamanın fazla zaman alacağı sadece Burak Elmas dönemi değil, Mustafa Cengiz döneminin de masaya gelmesinden dolayı toplantının çok geç biteceği belirtiliyor. Bu nedenle yarınki toplantının açık oylama şeklinde yapılması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi.