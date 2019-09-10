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Fatih Terim'den kulübün kasasına 13.5 milyon Euro!

Fatih Terim, 1.5 yılda Galatasaray'a önemli maddi katkı yaptı. Göreve geldikten sonra parlattığı Ozan Kabak ve Rodrigues'in yüksek meblağlara satılmasını sağlayan Fatih Terim, kulübün tam 13.5 milyon Euro kâr etmesini sağladı.

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Aralık 2017'de Galatasaray'a 4. kez teknik direktör olarak dönen Fatih Terim şu ana kadar 4 transfer dönemi geçirdi. 1.5 yıllık son Terim döneminde sarı-kırmızılılar transfer operasyonlarında şu ana kadar 13.5 milyon Euro kâr elde etti. İmparator, Rodrigues ve Ozan Kabak'ı yoktan var edip Galatasaray'a önemli paralar kazandırdı. Son olarak Fernando'yu satan sarı-kırmızılı kulübün kasasına toplam 51.4 milyon Euro girdi. Galatasaray bu süreçte transferlerine ise 37.9 milyon Euro harcadı. Club Brugge'a kiralanan Diagne'nin satın alma opsiyonu kullanılırsa 13 milyon Euro daha gelecek. (Sabah)

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

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