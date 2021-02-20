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Spor

Fatih Terim'den liderlik mesajı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Alanyaspor deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Terim, 'Alanyaspor önemli deplasmanlardan bir tanesi. Lig lideriyiz. Umarım buradan lider olarak döneriz.' dedi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:45 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:45
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İstanbul'daki zorlu hava şartları nedeniyle Alanya'ya erken geldiklerini belirten Terim, "Kamp yapmadık. İstanbul'un müsait olmayan şartlarından daha iyi şartlara geldik. Biraz da kamp gibi diyebilirsiniz. Çok da rahat bir çalışma ortamı bulduk. Hakikaten Florya karlar altındaydı. Böyle bir seçim doğru oldu." ifadelerini kullandı.

ONYEKURU 15 GÜNDE 5 MAÇ OYNADI

Kadro hakkında da konuşan deneyimli hoca, "Bazen işte o değişiklikleri yapıyoruz. Çünkü, baktığımız zaman Onyekuru 15 günde 5 maç oynadı. Dinlendirmiştim. Diğer oyuncuların böyle mazeretleri var. Teknik heyet olarak dinlendirmek istediğimiz, o maça göre görev verdiğimiz oyuncular var." şeklinde konuştu.

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