Fatih Terim'den Lizbon kararı
Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Benfica maçı için takımı iki gün önceden Lizbon'a götürme kararı aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica ile haftaya perşembe oynanacak rövanş maçına takımı salı günü götürme kararı aldı.
Nedeni yolun uzaklığı. Lizbon'a gidiş 5 saati buluyor.
Sarı-kırmızılılar yol yorgunluğunu atmak için iki gün önce giderek, hazırlıklarını Lizbon'da sürdürecek.
ORANLAR DEĞİŞTİ
İddaa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray'ın şansı 1'e 45'ten 1'e 60'a gerilerken, Fenerbahçe'nin oranı 1'e 150'den 1'e 75'e yükseldi. Favori ise 1'e 5 ile Chelsea.
KRİTERLERDE ARTIDA GİDİYOR
CAS kararı ile rahatlayan Cimbom, UEFA ile yaptığı anlaşmada da artıda... 20 milyon euro zarar etme hakkı olan yönetimin, UEFA'ya ilk 6 ay için 3.4 milyon euro kar bildirdiği öğrenildi. Bu da sarı-kırmızılı takı
Takvim
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.