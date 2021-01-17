Fatih Terim'den Luyindama açıklaması

17 Ocak 2021 Pazar 18:37 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 18:37

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçından önce açıklamalarda bulundu.

"BALÇIK OLACAK GİBİ BİR DURUM VAR"



"Zemin olabilecek bu şartlar altında iyi gibi duruyor ama açıkçası sanki karların erimesiyle balçık olacak gibi bir durum var. O da bizim oyunu kontrol etmemizde, pas oyunu oynamamızda aleyhimize bir faktör."

"Öyle bir durum olursa, ısınmadan sonra aşağı yukarı göreceğiz ne olacağını. Ona göre oynayacağız mecburen. Yağar mı yağmaz mı bir şey söyleyemiyorum. Oynanmaması için bir sebep yok ama futbola tesir edecektir."

OYUNCU TERCİHLERİ AÇIKLAMASI



"Beşiktaş'ın özellikle hızlı hücumlarını, geçiş hücumlarını iyi yaptığını düşünecek olursak Luyindama'nın daha çabuk olduğunu düşündüm ve tercih ettim. Martin'in hücumu daha iyi ama defansı daha iyi olan ve zinde olan Şener diye düşündük. Etebo, orta saha oyuncusu onun için gerçek bir orta saha mümkünse olmasını istedim. "

"52 GÜNDÜR YOK BABEL"



"Beşiktaş orta sahası iyi bir takım. Diğer oynamayan oyunculardan bir şey söylesem daha rahat olacaktır. 52 gündür yok Babel. 15-30-40 öyle gidiyoruz. 45'ten sonra Malatya'da eksik olduğunu gördük. İki Emreleri sonraki hamlelere bıraktım. Oğulcan orada mücadelesi yüksek olacaktır. Onun dışında Belhanda, Taylan, Marcao, Saracchi aynı zaten. Sol tarafta Emre gibi bir şansımız da kalmadı. Kadro tercihim bu. Her an hepsini herkesi tabii ki hamle olarak düşünebiliriz."