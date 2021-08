Fatih Terim'den Marcao cevabı! Kerem Aktürkoğlu...

17 Ağustos 2021 Salı 00:30 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 00:30

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

15-20 dakika yadırganacak haldeydik, sonra toparladık, golle daha iyi oynamaya başladık. Penaltı kaçırdık, sonra ikinciyi bulduk, 2. yarı 10 kişi kaldık. 3 gün sonra maç oynayacağız, gereksiz yere daha fazla koştuk.

Çok alışılagelmiş bir hadise değil. Açıkçası düşündüğümüzde, hepimiz futbol alemi için söylüyorum, soyunma odasında, sahanın içinde her türlü münakaşayı ederiz. Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz, yumruk yumruğa bile kavga edilir ama saha içinde kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyonu ilk kez görüyorum. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Kimsenin kimseye bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Hoş olmadı hiçbir şekilde, çözümü bize ait, bir şekilde çözeceğiz, kimse merak etmesin. Buradaki istekler de bana gerçekçi gelmiyor açıkçası. Hem Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya da gereken neyse yapacaksak biz yapacağız. Yönetim, başkanımız, biz yapacağız. Maçın önüne geçti ama biz maçın önüne geçirmeye niyetli değiliz. Hem tecrübemiz, hem de başkan ve yönetimle olan ilişkimizle her türlü konuyu seçmeye gücümüz yeter. Bir sakin olalım, ortalık biraz elektrikli, her şeyi hallediriz. Bir kere önce çıkacak özür dileyecek, arkadaşlarından, önce Kerem'den, Galatasaraylılardan, futbolseverlerden. Onu da öldürmeyelim. Biz kimse bilmeden Melo - Riera'yı da açıkladık, onu da yönettik. Galatasaray'ı mutlu etmek için alırız kararları.