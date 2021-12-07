Fatih Terim'den Mbaye Diagne kararı

7 Aralık 2021 Salı 10:14 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 10:14

Galatasaray'da golcü belirsizliği her hafta katlanarak devam ederken Mbaye Diagne'nin ilk 11'e geri döneceği öğrenildi. Son olarak Altay karşısında gol krizini çözebilmek için çift forvet deneyen sarı-kırmızılılar, ortaya çıkan sonuçtan yine memnun kalmadı. Mohamed ile Halil ikilisinden beklediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, Lazio karşılaşması için farklı bir plan yapıyor. Tecrübeli hocanın bu kez ileri uçta Mbaye Diagne'ye şans tanıyacağı öğrenildi. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Senegalli forvetin, ocak ayında başlayacak Afrika Kupası'na gidebilmek için kendisini yeniden göstermek istediği ve Fatih Terim'den şans beklediği öğrenildi.