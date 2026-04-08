İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5206
  • EURO
    52,1876
  • ALTIN
    6871.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim'den Mircea Lucescu'ya duygusal veda! ''Kader, seni son kez İstanbul'a getirdi''
Fatih Terim'den Mircea Lucescu'ya duygusal veda! ''Kader, seni son kez İstanbul'a getirdi''

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun vefatının ardından Türk futbolunun önemli ismi Fatih Terim duygusal bir veda mesajı yayımladı. Fatih Terim mesajında 'Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul'a belki de bu yüzden getirdi. Sen, futbolun hakkını sonuna kadar verdin.' ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ8 Nisan 2026 Çarşamba 15:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Fatih Terim, hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim, Mircea Lucescu için paylaşım yaptı:

"Sevgili Mircea,

Bu satırları yazmak hiç kolay değil.

Ama ömrünün neredeyse tamamını o eşsiz çim kokusuyla, yeşil zemin üzerindeki çizgiler arasında veya ötesinde, herkese nasip olmayacak büyük sorumluluklar altında geçirmiş iki futbol insanı olarak bu hikâyenin sessiz kalmadan tamamlanması gerekiyor.

Geride kalan yarım asırda insanlar değişti, devir değişti, futbol değişti, dünya değişti. Ama senin futbola olan tutkunda hiç eksilme olmadı. Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk. Aynı sevinçler, hüzünler, fırtınalar, hayal kırıklıkları... Kazandık, kaybettik, eleştirildik, tebrik edildik, anlaşıldık, bazen hiç anlaşılmadık. Bizi birbirimize en çok yaklaştıran şey bence oyuna duyduğumuz sadakat oldu.

Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul'a belki de bu yüzden getirdi.

Bu, temeline saygı ekilen bir veda mektubu. Sen, futbolun hakkını sonuna kadar verdin.

Sadece Romanya'ya veya Türkiye'ye değil, bu oyuna çok şey verdin. Ve biliyorum; nerede olursan ol, gözünün futbolun üzerinden ayırmayacaksın.

Huzur içinde uyu dostum."

ÖNERİLEN VİDEO

Pusu davasında ‘kim vurdu' savaşı! Sanıklar suçu birbirine attı

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.