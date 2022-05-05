Fatih Terim'den MKE Ankaragücü taraftarına mesaj

Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ankaragücü'nün taraftar grubu Gecekondu'ya görüntülü bir mesaj gönderdi.
Fatih Terim mesajında şu ifadeleri kullandı:
Sevgili Gecekondu taraftarları... Ankaragücü'nün değişmez, önemli taraftarı Gecekondu'ya buradan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ankaragücü benim ilk kulübüm. Teknik direktörlük hayatımdaki yeri çok başka. Buradan hem Ankaragücü'nü hem Gecekondu taraftar grubunu tüm kalbimle selamlıyorum. Hepinize selamlar olsun.