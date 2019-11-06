Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Real Madrid karşısında mutlak galibiyet hedefliyor ve futbolcularını da bu şekilde motive ediyor.

Santiago Bernabeu'da yapılan taktik antrenmanda futbolcuları ile tek tek ilgilenen ve özel olarak konuşan Fatih Terim, antrenmanın ardından Radamel Falcao'nun da katıldığı video analiz toplantısı düzenledi.

Fatih Terim'in analiz ekibi tarafından hazırlanan Real Madrid videosunu, pozisyon pozisyon inceleyen ve futbolcularına aktaran Fatih Terim, daha sonra takım ile görüşme yaptı ve Real Madrid'i yenebilecekleri yönünde telkinlerde bulundu.

Futbolcular ile yaptığı görüşmede, "Geride kalan süreçte oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçların üzerine bir kalem çekelim, şu anda buradayız, herkesin olmak istediği Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Real Madrid karşısında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ancak kazanırsak fotoğraf tamemen değişecek! Ben, Real Madrid'e karşı zorlu çıkartacağımızı ve iyi konsantre olup, son ana kadar mücadele edersek de evimize zaferle döneceğimizi düşünüyorum. Real Madrid'i yeneceğimize inanmayan varsa, hemen şimdi bu takımın kampından ayrılabilir" dedi.