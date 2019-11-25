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Fatih Terim'den Muslera ve Babel açıklaması

Galatasaray'da Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için düzenlenen basın toplantısı öncesi yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Muslera'nın Club Brugge maçında oynayabileceğini açıkladı.

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Fatih Terim ve Ömer Bayram basın toplantısında konuştu
 
Galatasaray futbolcusu Ömer Bayram Club Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
 
"Maçın öneminin farkındayız"
 
Galatasaray'da nerede oynarsan oyna bu forma için her zaman savaşacaksın. Ben de bunu yapmaya devam edeceğim. Kariyerime orta saha başlasaydım ne olurdu bilemem ama yetenekli oyuncu her yerde her şekilde oynar. Ben savaşçı ruhumla mücadele edeceğim. Ben ve takım arkadaşlarım Club Brugge maçının öneminin farkındayız. Taraftarımızın da desteğiyle UEFA Avrupa Ligi'ne kalacağımıza inanıyoruz.
 
Ömer Bayram'ın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim konuştu.
 
İşte Fatih Terim'in açıklamaları...
 
"Babel olmayacak"
 
 -Sakat oyuncularımız çok fazla. Babel'in sakatlığı biraz sürpriz oldu. Brugge maçında oynamayacak. Nzonzi'nin yanı sıra Yunus Akgün de cezalı. Erencan, Kaan ve Emin'i A takıma çağırdık.
 
 -Belhanda'nın yaptığı reaksiyonun adresi yanlış. Çenesi kırıldıktan sonra fedakarlık göz ardı edilmemelidir. Taraftarımızdan biraz daha sahip çıkmasını rica ediyorum. Tekrar söylüyorum yaptığı yanlış. Kazanacak olan yine taraftarımızdır.
 
 -Bize her zaman sahip çıkanlar taraftarımızdır. Oyuncuların da onlar tarafından gösterilecek fedakarlıklara ihtiyacı var. Zaten herkesin karnesi bizim tarafımızdan tutulur, hiç kimse merak etmesin. Beni en iyi anlayabilecek olanlar Galatasaray'ın futbolculardır.
 
- Yarın bir 11 çıkaracağız ama bakalım nasıl bir 11 çıkacak.
 
 -Galatasaray taraftarı hiç merak etmesin ki ne olursa olsun onlarla her şeyi paylaşacağım, paylaşıyorum. Son maçı izliyorum tekrar, hiç de kolay değil tekrar izlemek, berabere bitse üzülürmüşüz, mağlup olduk. Soğukkanlılığımızı koruyarak beraber çıkacağız buradan.
 
 -Taraftarımız hiç merak etmesin, ben Allah'ın izniyle buradayım. Çıkmak için ne gerekiyorsa yaparız, başkanımız ve yönetimimizle, taraftarımızla hep beraber çıkarız.
 
 

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