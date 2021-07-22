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  • Fatih Terim'den ''Neden 3'lü savunma?'' soruna dikkat çeken cevap
Spor

Fatih Terim'den ''Neden 3'lü savunma?'' soruna dikkat çeken cevap

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven'a 5-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

22 Temmuz 2021 Perşembe 00:22 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 00:22
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Gerekeni yapacaklarını kaydeden deneyimli hoca Fatih Terim, "PSV hem kazandı, hem de çok büyük ihtimalle.. En azından tura bizden çok yakın. Bizden daha iyi oynadılar, rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır. Bu seviyelerde oynamak için gereken şeyleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Elinizde Falcao ve Muhammed varken neden Babel, ayrıca neden 3'lü savunma oynadığınız merak edildi?" sorusuna "Kim merak etmiş? Sen mi merak ettin?" şeklinde cevabına giriş yapan Terim, "Elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için böyle çıktık. Ayrıca ne Falcao hazır, ne de Mustafa'yı hazır hissediyoruz. Sonradan sokmayı daha uygun bulduk. İlk dakikada gol yerseniz, hangi planı yaparsanız yapın oyuncular sıkıntı yaşayacaklardır. Bu seviyede böyle basit goller yerseniz muhakkak ki geriye düşeceksiniz." dedi.

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