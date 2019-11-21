Fatih Terim'den N'Zonzi kararı
Babel ve Muslera'dan iyi haberler alan Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in, N'Zonzi'ye de ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.
TM Dijital Haber Merkezi
Radamel Falcao, Şener Özbayraklı, Belhanda, Andone, Luyindama, Lemina, Babel ve Muslera’nın sakatlıklarıyla sarsılan Galatasaray’a dün Lemina’dan bugünse Babel’le Muslera’dan iyi haber geldi.
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Milli takımlarda sakatlanan Başakşehir maçı öncesi teknik heyete büyük sıkıntı veren yıldız futbolculardan Babel ve Muslera’nın yarınki karşılaşmada sahada olacakları belirtilirken, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in bir nebze olsun moralinin düzeldiği ifade edildi. Ocak ayına kadar en az hasarla zirve yarışında kalmak isteyen deneyimli teknik adamın kritik mücadele öncesi ilk 11’ini kafasında şekillendirdiği anlaşılırken, Okan Buruk'un tecrübeli, uzun boylu ve hava toplarında etkili silahlarının olduğunu hesaba katan Terim'in Luyindama'dan da yoksun olacağı için N'Zonzi ile sahaya çıkacağı ve 3-5-1-1 sistemiyle galibiyet kovalayacağı bildirildi.
İşte Galatasaray’ın Başakşehir karşısındaki muhtemel 11’i
Muslera
Donk
Ahmet Çalık
Marcao
Mariano
Emre Taşdemir
N’Zonzi
Lemina
Ömer Bayram
Feghouli
Babel
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