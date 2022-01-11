İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2022 Salı / 8 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8486
  • EURO
    15,7048
  • ALTIN
    804.399
  • BIST100
    2058.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim'den olay sözler! ''Yarı yolda bırakıldım''
Spor

Fatih Terim'den olay sözler! ''Yarı yolda bırakıldım''

Galatasaray ile dün yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim, ailesi ile geldiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcular ve kulüp personeli ile vedalaşarak tesislerden ayrıldı. Futbolcularla da kısa bir sohbet gerçekleştiren tecrübeli teknik adamın, 'Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım.' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fanatik11 Ocak 2022 Salı 15:19 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 15:19
ABONE OL

Galatasaray ile dün yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim, ailesi ile geldiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcular ve kulüp personeli ile vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Kendisi için tesislere gelen taraftarları selamlamak üzere aracından inen Terim, sarı kırmızılı taraftarlara el salladı. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine büyük destek veren ve lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlara veda ettikten sonra aracına binerek ailesi ile birlikte tesislerden ayrıldı. Fatih Terim, basın mensuplarının açıklama isteğine ise olumsuz yanıt verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.