Fatih Terim'den Onyekuru sözleri...

29 Ocak 2021 Cuma 18:41 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 18:42

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Gaziantep FK maçı öncesi açıklamaları şu şekilde:

Gaziantep bulunduğu konum itibariyle önemli bir takım. İyi iş çıkardılar bugüne kadar. Kendi sahalarında iyi oynuyorlar. Biz kazanmak istiyoruz. Yağmurdan ötürü saha ağır olacak gibi gözüküyor. 20 maç var önümüzde. Umarım sonunda istediğimiz yerlere geliriz.

Onyekuru çok uzun zamandır oynamıyor. Her gün çalıştığını söylese de maç kondisyonu başkabir şey. Kendisine de şans vermeyi düşünüyorum. Belki yarım saat belki de 45 dakika...