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Spor

Fatih Terim'den oyuncularına uyarı! ''En zor maçımız''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de yarın oynayacakları kritik Kayserispor maçı öncesi sarı kırmızılı oyunculara önemli mesajlar gönderdi.

22 Kasım 2020 Pazar 10:28 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 10:28
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Galatasaray'da, Sivas deplasmanına ilk 11'de çıkan Arda, Babel ve Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra 2 oyuncu daha koronavirüse yakalandı. Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir sakatlandı, tedavi altındaki Falcao da takıma dönemedi. Fatih Terim, kritik Kayseri maçı öncesi oyuncularına önemli mesajlar gönderdi.

HATAYA YER YOK

Terim, "İçinde bulunduğumuz durum itibarıyla en zor maçımıza çıkacağız. Herkes bu bilinçle maça hazırlanmalı. Bu lig hatayı affetmiyor" dedi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalıma ile devam etti. Eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekti. Kayseri hazırlıkları bugün sona erecek.

YENİ KAPTAN DONK

Eksiklerin çok olduğu Kayseri maçında kaptanlık pazubandını Donk takacak. Hollandalı, Luyindama'nın yokluğunda ilk 11'de olacak.

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