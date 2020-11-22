Fatih Terim'den oyuncularına uyarı! ''En zor maçımız''

Galatasaray'da, Sivas deplasmanına ilk 11'de çıkan Arda, Babel ve Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra 2 oyuncu daha koronavirüse yakalandı. Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir sakatlandı, tedavi altındaki Falcao da takıma dönemedi. Fatih Terim, kritik Kayseri maçı öncesi oyuncularına önemli mesajlar gönderdi.
Terim, "İçinde bulunduğumuz durum itibarıyla en zor maçımıza çıkacağız. Herkes bu bilinçle maça hazırlanmalı. Bu lig hatayı affetmiyor" dedi.
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalıma ile devam etti. Eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekti. Kayseri hazırlıkları bugün sona erecek.
Eksiklerin çok olduğu Kayseri maçında kaptanlık pazubandını Donk takacak. Hollandalı, Luyindama'nın yokluğunda ilk 11'de olacak.
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