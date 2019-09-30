PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maç öncesi uyarılarda bulunan Terim, "Avrupa'da bu tempoyla, bu mücadeleyle, bu futbolla hüsran yaşarız. Sizin potansiyeliniz bu değil. Maçtan koptuğunuzu görüyorum. Konsantrasyon ve motivasyon seviyemizi arttırmak zorundayız. Bu taraftar desteğinin karşılığını vermenizi, bir an önce toparlanmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Cezası bitti

PFDK tarafından 4 maç ceza alan ve daha sonra Tahkim Kurulu'nun 3 maç üzerinde uzlaştığı Fatih Terim, derbide cezasını tamamladı. Tecrübeli çalıştırıcı, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanında kulübedeki yerini alabilecek.

Bugün konuşacak

PSG maçı öncesi Terim'in basın toplantısı bugün saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray'ın son antrenmanı ise saat 21.00'de Florya'da gerçekleşecek.

(Fanatik)