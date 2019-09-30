Fatih Terim'den PSG maçı öncesi futbolcularına: Avrupa'da bu futbolla, bu tempoyla hüsran yaşarız
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularının Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı ortaya koyduğu performanstan memnun değil. Cezalı olduğu için kulübe ve soyunma odasına giremeyen tecrübeli hoca, dünkü antrenmanda oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maç öncesi uyarılarda bulunan Terim, "Avrupa'da bu tempoyla, bu mücadeleyle, bu futbolla hüsran yaşarız. Sizin potansiyeliniz bu değil. Maçtan koptuğunuzu görüyorum. Konsantrasyon ve motivasyon seviyemizi arttırmak zorundayız. Bu taraftar desteğinin karşılığını vermenizi, bir an önce toparlanmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Cezası bitti
PFDK tarafından 4 maç ceza alan ve daha sonra Tahkim Kurulu'nun 3 maç üzerinde uzlaştığı Fatih Terim, derbide cezasını tamamladı. Tecrübeli çalıştırıcı, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanında kulübedeki yerini alabilecek.
Bugün konuşacak
PSG maçı öncesi Terim'in basın toplantısı bugün saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray'ın son antrenmanı ise saat 21.00'de Florya'da gerçekleşecek.
(Fanatik)
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