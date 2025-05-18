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Spor

Fatih Terim'den şampiyonluk sonrası paylaşım

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, sarı-kırmızılıların şampiyonluğu sonrası bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi18 Mayıs 2025 Pazar 22:18 - Güncelleme:
Fatih Terim'den şampiyonluk sonrası paylaşım
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Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, sarı-kırmızılıların şampiyonluğu sonrası bir paylaşımda bulundu.

Fatih Terim'in paylaşımı şu şekilde:

Galatasaray, şampiyonluğu da beşinci yıldızı da hak etmiştir.

"Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25.şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun..."

Fatih Terim'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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