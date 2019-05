Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri: Alnımızın teriyle hak ettiğimiz güzel bir şampiyonluk

Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini söyleyen Terim, "Bir defa çok mutluyum, çok sevinçliyim. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ün Cumhuriyet yürüyüşünün çok önemli bir günü. Bu günde şampiyon olmak da başka bir anlam taşıyor. Bütün Galatasaray camiasına hayırlı olsun, çok güzel bir şampiyonluk. Herhalde ilerleyen günlerde daha detaylı konuşuyoruz ne oldu, nasıl oldu diye ama gün itibariyle alnımızın akıyla, alnımızın teriyle hak ettiğimiz güzel bir şampiyonluk. Birçok şey atlattık ama bence kriz bizi biraz daha birbirimize bağladı" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK TAKIM REFLEKSİMİZ VAR"

Şampiyonluk yürüyüşüne değinen teknik direktör, "Galatasaray'ın bizlere öğrettiği en önemli şey, 8 puan iken, rakibimiz kazanmış, biz kaybetsek 11 puan olmaya takınken bile söylediğim bir şey var, bizde bir büyük takım refleksi var. Bu Galatasaray'dan bize kalan en önemli miras, bunu dikkatli kullanmalıyız. Dünyadaki her türlü Galatasaray, bir büyük takımın parçaları, büyük takımın da bir refleksi var. Krizler, kaoslar, sıkıntılar, Allah'a şükürler olsun hepsini geçiştirdik. Florya'da çalışan herkese, herkesin ailesine, oyuncularıma, yönetime, Fulya başta olmak üzere kendi aileme de çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var. Rahmetli babamın mezarına gideceğim, çok mutlu olurdu. Ona gideceğim. Babamdan sonra değerli bir arkadaşımızı, Zafer'i de kaybettik, Allah ona da rahmet eylesin. Kötü bir şey olduğunda, Allah beterinden saklasın derim, hepsinin üstesinden geldik" sözlerini kullandı.

"NELER YAŞADIK AMA MUTLU SONA ULAŞTIK"

Sezon boyunca çok şeyler yaşadıklarını kaydeden deneyimli hoca, "Geçen gün bir klip yayınladık, onların hepsini bir kez daha hatırlayacağız, nelerin üzerinden geçtik diye. 6 ay santrrforsuz oynadık, ben ve arkadaşlarım 50 maç ceza yedik, sakatlıklar, olmayan şeyler ama çok şükür mutlu sona ulaşan biz olduk. Tabii ki söyleyecek çok şeyimiz olacak. Her şampiyonluk başka bir anlam taşıyor. Ben hangi şampiyonluğu alsam, en önemli şampiyonluk bu derim. Aradan biraz zaman geçiyor, Galatasaraylılar bu daha önemli diyor. Dünyanın he tarafındaki Galatasaraylılara hayırlı olsun diyorum. Anacığıma, kız kardeşime, erken kardeşime, hepsine hayırlı olsun. Mutlu sona biz ulaştık ve bunu hak ettik. Çok iyi bir aile olduk. İnanıyorum ki doğru bir planlamayla, yarın sabahtan itibaren, gelecek senenin planlarını, çok çabuk halletmemiz lazım. Allah'a şükür ki, Haziran'da sezonu açmayacağız, çok ağır bir sezon geçirdik. Dinleneceğiz biraz." diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN ÜMİDİMİ KAYBETMEDİM"

8 puandan geri geldikleri hatırlatılan teknik adam, "Keşke her dediğimize sıcak bakılsa, biraz geç anlaşılıyor. Matematiksel olarak şansınızı kaybetmemişseniz, sadece yenilmiş demişsinizdir. Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Açıkçası, ben ümidimi kaybedersem, önce oyuncularım ümidini kaybeder, camia da ümidini kaybeder. Hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Bir büyük takım refleksidir bu, büyük takımlarda böyle bir şey vardır. Büyük takımda çalışmak demek, ateşin içinde kendini atmak demektir. Yazılı basınıyla, görsel basınıyla, sosyal medyasıyla, camianın içindeki muhaliflerle, dışarıdaki düşmanlarla, onunla, bununla uğraşmak kolay değildir. Büyük takım hocası demek, her şeyle uğraşmak demektir. Oyun planı sorgulanır, aldığınız sorgulanır, sattığınız sorgulanır, bunları kabul etmek gerekir. Nasıl davranacağı, hayat içinde herkesin kendine göre. Biz kaybettiği zaman tenkit edilmeyen, para problemi olmayan bir yerde çalışmıyoruz. Dolayısıyla, kolay değil. Allah'a şükür ki, yine mahcup olmadık, devam ediyoruz şampiyonluklara. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

"BURADAN KAFAMIZ EĞİK AYRILMADIK"

Taraftarlara teşekkür eden antrenör, "İlk yarıda başımıza gelen bir takım olaylardan başlayarak, buraya gelen dönemde taraftar bizi bir dakika yalnız bırakmadı. Her yerde yanan meşale, her yerde destek. Bu bizim için çok önemli. Galatasaray her maç böyle doldurmalı, hatta belirli bir grup da dışarı da kalmalı. 52 bin kişi dolmalı ve 3-5 bin de beklemeli ki biri çıkarsa ben gireyim diye. Bunun en önemli nedeni de, takımın iyi olmasıdır. Biz Ali Sami Yen'in onlara alışkanlık olması ve hafta sonunda takımları ile geçirmelerini istiyoruz. Biz kazansak da, kaybetsek de, yanıbaşımızda olan bir taraftar grubuna sahibiz. Lütfen bu alışkanlıklarına devam etsinler. Allah bizi buradan hiç kafamız eğik göndermedi" ifadelerini kullandı.

"SATTIĞINIZ KADAR ALMA DERDİ VAR"

Transfer çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Terim, "Bir parantez de Abdurrahim Albayrak'a açmak istiyorum. Bizimle, takımla, her şeyle ilgilendi, ona da teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman mesajları ile destek oldu, ona da teşekkür ediyorum. Çalışan bütün profesyonellere teşekkür ediyorum. Şimdi kiralık, dönecekler, satışık, gelecekler... Böyle bir durumun içine gireceğiz. Bir de yine başımızda sattığınız kadar almak diye bir dert var. Biz Avrupa'yı kafaya takmış durumdayız ama makas da zamanla açılıyor, inşallah onu da kapatırız." diyerek sözlerini noktaladı.

