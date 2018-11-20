Fatih Terim'den Selçuk İnan ile özel görüşme! 'Sana güveniyorum'

Üst üste yaşanan sakatlıklar Galatasaray'ın üzerine âdeta karabulut gibi çöktü. Millî arada Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar ilk şokunu Sinan Gümüş ile yaşamıştı. 24 yaşındaki oyuncu U21 takımıyla yapılan antrenman maçında arka adalesinden sakatlanmış ve tetkikler neticesinde ilk yarıyı kapattığı belirtilmişti.

Cezalı futbolcular ve diğer sakat oyuncular sebebiyle zaten kadro kurmakta zorlanan Galatasaray teknik heyetine ikinci şok Türkiye-İsveç maçı öncesi yine kasığından problem yaşayan Serdar Aziz'den gelirken, Belhanda'dan gelen haber işin tuzu biberi oldu

Galatasaray'da Belhanda'nın da ilk yarıyı kapatmasından sonra Fatih Terim, takımın tecrübeli ismi Selçuk İnan'a "Artık daha fazla sorumluluk alma vaktin geldi" dedi. Tecrübeli oyuncuyla bir görüşme yapan Terim "Sana güveniyorum. Bu zor dönemi beraber atlatacağız" dedi.

6 AY SONRA KATKI VERMİŞTİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederken ligde 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılmıştı

Selçuk İnan da bu maça ilk 11'de başlamıştı. Selçuk İnan asistiyle ilk kez bu sezon ligde skora katkı yaptı.

33 yaşındaki oyuncu ligde ise son olarak geçen sezon 6 Mayıs 2018'de Akhisar deplasmandında asist yapmıştı.

(Türkiye)