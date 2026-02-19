İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Fatih Terim'den Sepp Piontek'e duygusal veda

Türk futboluna damga vurmuş isimlerden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti. Fatih Terim de Piontek için sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımında bulundu.

19 Şubat 2026 Perşembe 19:30
Fatih Terim'den Sepp Piontek'e duygusal veda
ABONE OL

Türk futboluna damga vurmuş isimlerden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti. Fatih Terim de Piontek için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

1990-1993 yılları arasında Türkiye'yi çalıştıran ve 1993'te Bursaspor'u da yönetmiş olan Piontek'in vefatı, ailesi tarafından doğrulandı.

Acı haberin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fatih Terim, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün, sadece kariyerimdeki değil, hayatımdaki en özel isimlerden birini, ailemden bir parçayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Sepp Piontek, ülke futbolumuzun kendisine sonsuza dek minnettar kalması gereken çok önemli bir kilometre taşıydı.

Birlikte yürüdüğümüz yolda inşa ettiğimiz dostluğu, bana öğrettiklerini, sevgili Gitte ve tüm aileyle birlikte biriktirdiğimiz anıları kalbimin en derin yerinde saklayacağım. Huzur içinde uyu, sevgili Sepp."

