20 Temmuz 2021 Salı 20:01 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 20:18

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk ayak maçında PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. PSV Stadyumu'nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesinde Philips Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Hollanda'ya 23 kişi geldiklerini ve bütün oyuncularının çok değerli olduğunu vurgulayan Terim, transferler konusuna değendi ve şu ifadeleri kullandı:

"TRANSFER KONUSUNU BUGÜNLÜK ASKIYA ALIRSAK ÇOK MUTLU OLACAĞIM"



'Dün başkanımız transferlerle ilgili açıklamaları yaptı. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Transfer konusunu bugünlük askıya alırsak çok mutlu olacağım. Burada bulunan tüm oyunculara saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.'

"BUNDAN AÇIKÇASI HİÇ HOŞLANMIYORUZ"



'Sosyal medyada taraftarımızın duygularının oynandığına inanıyoruz. Bundan açıkçası hiç hoşlanmıyoruz. Biz kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir maç için birkaç oyuncu yetiştirmeyi planlasaydık, olağandan çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaktık.'

"KİMSEDEN KORKMADIĞIMIZI HERKES BİLSİN"



'Kimseden korkmadığımızı herkes bilsin. Eksiğimiz var, bayağı eksiğimiz var. Sonuçta biz Galatasaray'ız, buradayız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız.'

"ONLAR BİZİM KIYMETLİLERİMİZ"



Feghouli, Falcao ve Babel'in kendileri için önemli olduğuna değinen Terim, 'Feghouli de, Falcao da, Babel de bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz, Galatasaray'a hizmet etmişlerdir." dedi.

"FALCAO BENİ SON DERECE MEMNUN ETTİ"



Falcao'nun Hollanda'ya gelmek istemesinin kendisini mutlu ettiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Falcao dün bana geldi. Bizimle beraber PSV maçına gelmek istediğini belirtti. Bu da beni son derece memnun etti. Şans verdiğimiz halde yine bize en iyi hizmeti yapacaktır." şeklinde konuştu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

'ROGER SCHMİDT, ÇOK SAYGI DUYDUĞUM BİR MESLEKTAŞIM'



'PSV köklü bir kulüp. Koridorlardan geçerken PSV'nin nasıl bir kulüp olduğunu anlayabilirsiniz. Ön alan baskısını iyi yapan, zaman zaman 2-2-6 pozisyonuna gelen ciddi ve önemli bir rakiple oynayacağız. Roger Schmidt, çok saygı duyduğum bir meslektaşım.'

"MESELE SİZİN NASIL OYNADIĞINIZDIR"



"Bizim geçen seneki maçlarımızı izlemek bence akıllıca çünkü çok değişmedik, aksine eksildik. Rakibi ne kadar tanırsanız tanıyın, mesele sizin nasıl oynadığınızdır. Biz ne oynarsak oynayalım, PSV'nin oyun felsefesini değiştirmeyeceğini düşünüyorum."

"YAKIN ZAMANDA KİMLERİN GELECEĞİNİ GÖRECEKSİNİZ"



"Galatasaraylılar endişeleniyorlar, hayıflanıyorlar, haklı olabilirler ama Galatasaray'ı daha büyük zararlara sokmamak için ben ve başkanımız böyle karar aldık. Bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler. Bugün istediğimiz bir oyuncuyu yarın istemeyebiliriz. Aklımızda olmayan bir oyuncuyu da yarın alabiliriz. Bu bir fırsat transferidir. Yakın zamanda kimlerin geleceğini göreceksiniz."

"ERZİNCANSPOR'DAN ALDIĞIMIZ KEREM, A MİLLİ TAKIM 'DA!"



'Bugün basın toplantısına Erzincanspor'dan aldığımız futbolcumuz çıktı. Onu aldığımızda 'Millet şunu alıyor, siz bunu alıyorsunuz.' şeklinde yaklaşanlar oldu ama A Milli Takım'a kadar yükseldi. Bize güvensinler.'