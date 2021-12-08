Fatih Terim'den Sofiane Feghouli'ye özel görev

8 Aralık 2021 Çarşamba 10:03 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 10:03

Fatih Terim'in Lazio deplasmanında en çok güvendiği isimlerin başında Sofiane Feghouli geliyor. Cezayirli yıldızla aradaki buzları eriten ve son haftalarda sürekli şans vermeye başlayan Terim, öğrencisinin tecrübesinden yararlanmaya kararlı.

Son antrenmanda Feghouli ile özel bir görüşme yapan Terim'in, "Sahada sorumluluk almanı ve asla oyunu bırakmamanı istiyorum. Ön tarafta bizim için yapacağın iş çok kıymetli ama senitakım savunmasında da görmek istiyorum. Bu atmosferden ancak takım halinde mücadele edersek çıkabiliriz" dediği belirtildi.