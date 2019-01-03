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Fatih Terim'den sosyal medyadaki 'duyumculara' gönderme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Al İttihad'ın talip olduğu Rodrigues için 'Garry Rodrigues'e transfer görüşmesi için izin verdim' dedi.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan paylaştığı videoda Garry Rodrigues ve takıma yapılacak takviyeler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Garry Rodrigues'e izin verdim"

Suudi Arabistan kulübü Al İttihad'ın talip olduğu Rodrigues için Terim, "Aramızdan ayrılacak, görüşmeleri süren oyuncularımız var. İhtiyaç listemizde görüşmeleri süren aramıza katılacak olanlar da var. Örneğin, Garry Rodrigues'e transfer görüşmesi için izin verdim. Sonucunu henüz bilmiyoruz ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağımız isimlerden birisi" ifadelerini kullandı.

"Forvet, stoper, kanat..."

Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ile yollarını ayırdıklarını daha önce açıklayan Terim, yapılacak transferlerle ilgili olarak şunları söyledi; "Forvet ve stoper mevkileri dışında belki bir kanat oyuncusu ve bir orta saha oyuncusunu takıma dahil edebiliriz. Bunların anlaşmaları resmi kanallarımızdan duyurulacaktır."

"Falcao, Luiz Felipe, Emre Mor..."

"Falcao, Luiz Felipe, Emre Mor, Miranda, Smolov gibi isimler duyuyorum hatta okuyorum. Özellikle sosyal medya bu konuda sabır sınırlarını zorlamaya başladı. Bu hesaplar sizi aldatıyor, bu hesaplar sizi kandırıyor. Bu ve benzeri insanları hayatınızdan çıkarın."

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