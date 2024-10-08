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Spor

Fatih Terim soruları cevapladı! Mourinho, Icardi ve Osimhen yorumu

Efsanelerin bir araya geldiği İzmir Spor Zirvesinde konuşan Fatih Terim, önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray santrforları Mauro Icardi ve Victor Osimhen hakkında konuştu.

8 Ekim 2024 Salı 21:54 - Güncelleme:
Fatih Terim soruları cevapladı! Mourinho, Icardi ve Osimhen yorumu
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Türk futbolunun başarılı teknik direktörlerinden Fatih Terim, İzmir Spor Zirvesinde konuştu.

Türkiye ve Avrupa'da başarılı işlere imza atan 71 yaşındaki teknik adam Türk futbolunun yanı sıra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen ve Mauro Icardi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili soruyu kısaca yanıtladı. Terim, "Dünyanın en başarılı antrenörlerinden bir tanesi. Aldığı kupalar, kazandığı kupalar ortada. Fazla söylenecek bir şey yok" dedi. Terim, Galatasaray'ın santrforları Icardi ve Osimhen yorumunda ise, "Icardi dünyanın sayılı santrforlarından biri. Zekası, tekniği, son vuruşları ile. Osimhen atletizmi önde olan, aklınıza gelmeyecek golleri atabilecek bir oyuncu. İkisi de 9 numara ama çok ayrı meziyetli" diye konuştu.

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