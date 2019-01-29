Fatih Terim'den transfer müjdesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor karşısında alınan galibiyetin ardından kısa bir değerlendirmede bulundu.

Fatih Terim, transfer konusuna da değinirken olumlu mesajlar verdi.

Tecrübeli teknik adam yaptığı transfer değerlendirmesinde ''Pazar günü yaptığımız son toplantıdan sonra, yönetim, başkan ve profesyonel arkadaşlarla, açıkçası transferde çok daha ümit var. Son düzlüğe güzel hislerle, güzel düşüncelerle giriyoruz. 2 gün daha herkes sabretsin'' ifadelerini kullandı.

Fatih Terim karşılaşmayla ilgili de ''Tur atladığımız için mutluyum, çeyrek finale kaldığımız için. Bugün 6 oyuncumuz akademidendi, bunun kayıtlara geçmesi önemli'' dedi.

(Sporx)