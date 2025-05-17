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Spor

Fatih Terim'den UEFA Kupası paylaşımı: Mayıslar bizim

alatasaray'ın eski teknik direktörü ve efsane ismi Fatih Terim, sarı kırmızılı kulübün UEFA Avrupa Ligi kupasının yıldönümü için bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi17 Mayıs 2025 Cumartesi 19:56 - Güncelleme:
Fatih Terim'den UEFA Kupası paylaşımı: Mayıslar bizim
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve efsane ismi Fatih Terim, sarı kırmızılı kulübün UEFA Avrupa Ligi kupasının yıldönümü için bir paylaşım yaptı.

Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bugün 17 Mayıs 2025, Türk futbol tarihinin en önemli, en büyük başarısının üzerinden çeyrek asır geçti. Galatasaraylıların ve o akşam kalbi Galatasaray'la atanların günü kutlu olsun. Galatasaray bizim, Mayıslar bizim. O yüzden Mayıs ayına dikkat edelim. Mayıs ayında boşluk bırakmamamız gerekir, çünkü büyük zaferlere gitmek istiyorsanız Mayıs ayındaki tarihleri işaretleyerek devam etmek zorundasınız. Daha iyileri için gücümüzü tarihten alalım."

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