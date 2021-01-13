Fatih Terim'den veda gibi açıklama!

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:26 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:32

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor'u penaltılar 8-7 yendikleri maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim karşılaşmayala ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Zor bir maç oldu. Geç oldu güç oldu ama oldu. Gönül ister ki derbi öncesi bu kadar yorulmadan kazanalım ama sonuçta cuma günkü kura çekiminde varız. Ligin yoğun olduğu bu ortamda bir de kupa daha yoğun günler yaşatıyor tüm takımlara." ifadelerini kullandı.

"DERİN BİR YALNIZLIK HİSSETTİM... MAYISTA KONTRATIM BİTİYOR"

Sarı kırmızılı takımın hocası, "Geçtiğimiz günlerde alışık olmadığımız şekilde oyuncu isimleri telaffuz ederek transfer açıklaması yaptınız. Bu isimlerle ilgili yeni bir gelişme var mı? Yönetimle görüştünüz mü?" sorusu üzerine gündeme damga vuracak sözler sarf etti.

Terim, "Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Ben malumu ilan ettim. Transfer ayındayız... Herkes yazarken ve konuşurken bir şey yok, ben söylerken mi? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil, Galatasaray'a sözüm var. Zaten mayıs ayında sözüm de kontratım da bitiyor. Sözüm sözdür, sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun, canınız sağ olsun" diyerek hem yönetime sitem etti hem de kontratının bitimini işaret ederek gelecek sezon için ayrılık sinyali verdi.