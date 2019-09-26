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Fatih Terim'den yıldız futbolcuya uyarı! 'Sinirlerine hakim olamayacaksan oynama'

Oynadığı derbilerde sık sık kart gören Younes Belhanda'ya hocasından uyarı geldi.

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TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig kariyerinde daha önce 7 derbi maçına çıkan ve bu maçlarda gol ya da asist üretemeyen Belhanda’nın kart görme ihtimalinin bir hayli fazla olması Fatih Terim’i endişelendiriyor.

Galatasaray formasıyla çıktığı 7 derbide 1 kırmızı 4 sarı kart gören, geçtiğimiz sezon TT Stadı’ndaki maçta (2-2) Soldado’yla ağır bir tartışma yaşamasına rağmen 90 dakikayı sarı kartla bitiren Belhanda’ya hocası tarafından art arda uyarılar gelirken, Faslı oyuncunun durumun farkında olduğu ve Fenerbahçe karşısında sakin kalacağı sözünü verdiği belirtildi.

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Yüzünde özel bir maskeyle maça çıkmaya hazırlanan Younes Belhanda’yla bire bir görüşen Fatih Terim’in öğrencisini sık sık ikaz ettiği bildirilirken, başarılı teknik adamın ‘Takımı eksik bırakacaksan, sinirlerine hakim olamayıp, atmosferi kaldıramayacaksan bu maçta görev alma. Maskeyle oynayacaksın bu seni etkileyecek, performans olarak geride kalırsan sıkıntı yaşarız, bunların hepsini düşün’ dediği ifade edildi.

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