Fatih Terim'den zemin tepkisi! İnşallah...

07 Mart 2021 Pazar 18:51 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 18:51

Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

3 günde bir maç oynamak bazı oyuncuların değiştirilmesini zorunlu kılıyor. Daha zinde ve hazır oyuncularla oynamak daha iyi... O yüzden bazı değişiklikler yaptı. Saracchi de yüzde 100 hazır olduğunu söyleyince ona görev verdim. Feghouli belki ilerleyen dakikalarda girebilir. Kim değişirse değişsin Galatasaray'ın anlayışı değişmeyecek.

Sivasspor direnci yüksek bir takım ama bizim Sivas'tan sonraki en büyük rakibimiz zemin... İnşallah zeminin azizliğine uğramadan bir 90 dakika geçer. Gerekirse de zemine göre oynayacağız. Geçen haftaki mağlubiyetin ardından burada puan kaybetmek istemiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Muhakkak ki Sivasspor'un ön tarafı etkili ama biz de Galatasaray'ız. 3 gün öncesine kadar çok iyi oynuyorduk, ki o mağlubiyeti neden aldığımızı da biliyoruz.