Fatih Terim’e 1 maçlık indirim

STAR

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim’e beklediği iyi haber gelmedi. Tahkim Kurulu, 3-2 galibiyetle tamamladıkları Kayserispor maçı sonrası hakemler için “Amatördüler. Şimdi görüyorum ki profesyonelce işler yapıyorlar” diyen tecrübeli teknik adama verilen 4 maçlık cezada sadece 1 maç indirim yaptı. Bu karar sonrası Terim, bugünkü Kasımpaşa maçının yanı sıra Malatyaspor ve 6.haftadaki Fenerbahçe derbisinde de takımının başında yer alamayacak.

Cim-Bom’un teknik patronu, Gençlerbirliği maçıyla tribünden sahaya inebilecek. Tahkim, 3 maçz ceza alan antrenör Ümit Davala için ise indirim yapmadı. Kurul, Galatasaray’ın Terim ve Davala için “Ceza erteleme” taleplerini de geri çevirdi. Terim’e verilen para cezası 19 bin TL’den 13 bin TL’ye düşürüldü. Galatasaray kariyerinde bugüne kadar toplam 31 maç ceza alan Sarı-Kırmızılı teknik adamın, 1 maçlık indirim kararının da oy çokluğu ile alındığı açıklandı.