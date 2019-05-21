Fatih Terim'e büyük şok!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Orhan Ak, Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak tedbirli olarak PFDK'nın yolunu tuttu.
PFDK'NIN KARARI NE OLACAK?
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'in 3-5 arasında men cezasına çarptırılması bekleniyor. Ayrıca Başakşehir ile oynanan maçta hakem tarafından tribüne gönderilmesine rağmen maç sonunda sahaya girerek şampiyonluk kutlayan Fatih Terim'in talimatlar gereği 4 maç men cezası ile cezalandırılacağı ve böylelikle Terim'in toplam cezasının minimum 7 maç olabileceği öğrenildi.
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