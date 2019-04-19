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Fatih Terim'e flaş teklif! 'Ndiaye olmuyorsa onu getirebiliriz'

Badou Ndiaye'nin menajeri William D'Avila'nın Galatasaray'a Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'yu teklif ettiği ortaya çıktı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray’ın Osmanlıspor’dan transfer eder etmez 16 milyon euro’ya Stoke City’e sattığı Badou Ndiaye’de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Oyuncuyu İngiliz ekibinden kiralayan Galatasaray, önümüzdeki sezon için yine kiralama teklifinde bulunurken, Stoke City’li yönetimin ’10 milyon euro’ya satabiliriz’ yanıtı sarı kırmızılı yönetimi şok etti.

'İSTERSENİZ ETEBO'YU GETİREBİLİRİZ'

Bu sezon 27 maça çıkan ve 3 gol 3 asitlik katkı yapan Badou Ndiaye için girişimlerine devam eden Galatasaray’ın 10 milyon euro’luk bonservis bedelini ödeyemeyeceği bilinirken, Senegalli yıldızın menajerinden Fatih Terim’e dikkat çekici bir teklifin geldiği ortaya çıktı. Ndiaye’ye yaklaşık 60 milyon lira veremeyecek olan sarı kırmızılı kulübe yine Stoke City forması giyen Etebo’yu öneren William D’Avilla’nın tecrübeli teknik adamdan yanıt beklediği belirtilirken, Fatih Terim’in Etebo için scout ekiplerini devreye soktuğu öğrenildi.

Feirense’den 7,2 milyon euro’ya transfer edilen 23 yaşındaki Oghenekaro Etebo, bu sezon Stoke formasıyla 33 maçta 2 gol 1 asist yaptı. Premier Lig’e çıkma şansı bulunmayan Stoke’ta oynamak istemeyen Etebo’nun Galatasaray’a gelmek için bir hayli istekli olduğu belirtiliyor.

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