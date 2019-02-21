Fatih Terim'e özel teşekkür mesajı

Geçtiğimiz sezon Sneijder’in yerine transfer edilen ve bonservisine 8 milyon Euro ödenen Belhanda’nın ortaya koyduğu performans aslında pek de iç açmamıştı. Hollandalı yıldızın yerini doldurması beklenen fakat oyun stili bakımından ‘8’ numaraya daha fazla yatkın olduğu görülen Belhanda için taraftarlar ikiye bölünürken, camiadaki büyük bir çoğunlukta Faslı yıldızın takımdan ayrılması gerektiği düşüncesi hakimdi.

BELHANDA DEĞER KAZANDI

Fatih Terim’in gelişiyle geçen sezon kıpırdayan, bu sezon ise Galatasaray kariyerinin zirvesine çıkan Belhanda’nın ligde oynadığı son 3 maçtaki performansı resmen parmak ısırttı. Alanyaspor- Trabzonspor ve Kasımpaşa ile oynanan maçlarda 3 gol 2 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu takımına büyük katkı sağlarken, oyuncunun menajeri William D’Avila’dan Fatih Terim ve ekibine teşekkür mesajının gittiği belirtildi.

D’AVİLA’DAN FATİH TERİM’E TEŞEKKÜR

Ocak ayında ciddi bir şekilde takımdan ayrılması gündeme gelen, hatta transferi direkten dönen Belhanda için Fatih Terim’in büyük bir çaba sarfettiği bilinirken, deneyimli teknik adamın Ozan ve Garry Rodrigues’in gibi yıldızların gidişine izin verip Belhanda’nın arkasında durması D’Avila’nın da takdirini topladı. Gerek ligde gerekse Avrupa arenasında boy gösteren Younes Belhanda için Arabistan’a gitmeyip Galatasaray’da kalması kariyerinin kırılma noktalarından biri olarak görülürken, William D’Avila’nın takımda sürekli şans verilen Onyekuru ve Ndiaye içinse Fatih Terim’e özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi.