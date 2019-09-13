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Fatih Terim'e verilen cezaya bir tek Abdurrahim Albayrak ses çıkarmadı!

Fatih Terim'e verilen 3 maçlık cezaya tepki gösteren Başkan Mustafa Cengiz ve camia TFF'yi topa tutarken, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan önce 4 maç ceza alan, ardından Tahkim Kurulu’nun kararıyla cezası 3 maça indirilen Fatih Terim için Galatasaray camiası tek vücut olurken, Başkan Mustafa Cengiz’in Terim’i destekleyen açıklamaları TFF ile Başkan Cengiz’i karşı karşıya getirdi.

Verilen 3 maçlık cezaya sert tepki gösteren Mustafa Cengiz Türkiye Futbol Federasyonu’nu topa tutarken, başkanın “Silah ile tehdit edilenlere 11 gün ceza verildiğini gördük. Ona verilsin demiyorum ama eşitlik ilkesi varsa her şey eşit olmalı, 19.05 yüreğimizi yaraladı” ifadeleri sarı kırmızılı kulüp ile TFF arasındaki gerilimi farklı bir adım daha ileriye taşıdı.

BAŞKAN YÖNETİM VE TARAFTAR TERİM'İN ARKASINDA

Bu akşam Kasımpaşa ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray’da tribünleri dolduracak taraftarların Fatih Terim için özel hazırlıklar yapacağı bildirilirken, 50 binin üzerinde seyircinin başarılı teknik adama tam destek vereceği kaydedildi. Başkanından, yöneticisine, futbolcusundan, taraftarına kadar Terim’in arkasında duran camiada ‘kenetlenme’ havası hakimken, yaşanan onca olumsuz gelişmeler karşısında sadece İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK İLE FATİH TERİM ARASINDA SOĞUK SAVAŞ VAR İDDİASI

Geçtiğimiz sezon genelde puan kaybedilen maçlardan sonra sık sık basın mensuplarının karşısına çıkarak hakemlere ve TFF’ye tepki gösteren Albayrak, Fatih Terim’in aldığı 3 maçlık cezaya kayıtsız kalırken kulüpte ileri gelen bazı eski yöneticilerin ‘Mustafa Cengiz arada olmasa Albayrak ile Terim arasında köprüler çoktan atılmıştı’ yorumlarında bulunduğu kaydedildi.

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