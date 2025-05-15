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Spor

Fatih Terim'in Al Shabab'ı deplasmanda zorlanmadı

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Al Riyadh'ı 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 21:28 - Güncelleme:
Fatih Terim'in Al Shabab'ı deplasmanda zorlanmadı
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, deplasmanda Al Riyadh ile karşılaştı.

Prince Faisal bin Fahd Sports City'de oynanan maçı, deplasman ekibi 3-1 kazandı.

Al Shabab'a galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Musab Fahz Aljuwayr, 44. dakikada Haroune Camara ve 90+2. dakikada Cristian David Guanca'dan geldi. Al Riyadh'ın tek golünü ise 29. dakikada penaltıdan Bernard Mensah kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretinin ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Al Shabab, puanını 57'ye yükseltti ve 6. sırada konumlandı. 38 puanda kalan Al Riyadh ise 9. sırada yer aldı.

Öte yandan Fatih Terim, Al Shabab ile birlikte son 11 lig maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak dikkat çeken bir istatitstiğe imza attı.

Ligde bir sonraki hafta AL Shabab, Al Ittihad'ı konuk edecek. Al Riyadh ise deplasmanda Al Taawon ile karşılaşacak.

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