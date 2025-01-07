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Spor

Fatih Terim'in ardından İsmail Kartal! Suudi ekibi resmen talip oldu

Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan teknik direktör İsmail Kartal için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Suudi kulübü Al-Taawon başarılı çalıştırıcı İsmail Kartal'a teklif yaptı. İşte detaylar...

DHA7 Ocak 2025 Salı 15:19 - Güncelleme:
Fatih Terim'in ardından İsmail Kartal! Suudi ekibi resmen talip oldu
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Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik adamlar gözde olmaya başladı. Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.

Türkiye Ligi'nde geçen sezon 99 puan toplayan ve 2,61 puan ortalaması yakalayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'a Al-Taawon kulübü teklifte bulundu. Rekor kıran hocayı takımın başında görmek isteyen Al-Taawon'un İsmail Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler alan ancak kabul etmeyen İsmail Kartal'ın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

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