Fatih Terim'in Cenk Tosun'u istediği öne sürüldü

Everton'ın golcü arayışında olması, son olarak Batshuayi'ye teklif yapılması nedeniyle Cenk'in ayrılma ihtimali soruşturulacak.

İngiliz kulübüne kiralama teklifi yapacak olan Cimbom'un Cenk Tosun'u ikna edip edemeyeceği merak konusu. Milli yıldızın Avrupa'da kalmaya daha sıcak baktığı biliniyor.

(Haberturk)