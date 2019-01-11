Fatih Terim'in Cenk Tosun'u istediği öne sürüldü
Fatih Terim, forvet transferinin bir türlü gerçekleşmemesi nedeniyle zora girdi. Tecrübeli teknik adamın son olarak Milli Takım'dan öğrencisi Cenk Tosun'u istediği belirtildi.
Everton'ın golcü arayışında olması, son olarak Batshuayi'ye teklif yapılması nedeniyle Cenk'in ayrılma ihtimali soruşturulacak.
İngiliz kulübüne kiralama teklifi yapacak olan Cimbom'un Cenk Tosun'u ikna edip edemeyeceği merak konusu. Milli yıldızın Avrupa'da kalmaya daha sıcak baktığı biliniyor.
(Haberturk)
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